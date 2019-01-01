مصر: مقتل 6 عناصر إرهابية قرب الواحات البحرية

القاهرة /سما/

قالت وزارة الداخلية المصرية، أن 6 عناصر إرهابية لقيت مصرعهم في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة في العمق الصحراوي بالواحات البحرية.

وأَضاف بيان الداخلية يوم الخميس، "جاء ذلك إستمراراً لجهود وزارة الداخلية فى مواجهة التنظيمات الإرهابية التى تستهدف تقويض الأمن والإستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوى بنطاق الواحات البحرية وإتخاذهم من خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمنى ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم العدائية ".

وأوضح البيان، "تم مداهمة المنطقة فجر اليوم وقامت العناصر الإرهابية بتبادل إطلاق النيران مع القوات مما دفعها للتعامل مع مصدرها ، وأسفر ذلك عن مصرع (6) من العناصر عثر بحوزتهم على ( 4 بنادق آلية ، 2 بندقية خرطوش ، كمية من الطلقات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق".