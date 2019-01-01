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كندا ترد على التقارير الخاصة باستقبالها 100 ألف لاجئ فلسطيني

الخميس 05 سبتمبر 2019 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
كندا ترد على التقارير الخاصة باستقبالها 100 ألف لاجئ فلسطيني


سما / وكالات/

علقت وزارة الخارجية الكندية اليوم الخميس على الأنباء التي نشرت على وسائل الإعلام بالأمس حول وجود اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية على استقبال 100 ألف لاجئ فلسطيني.

وقالت الخارجية الكندية في تغريده لها عبر توتير ان ما يتم تداوله من معلومات عن اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستقبال 100 ألف فلسطيني غير صحيحة ، مؤكدة على أنه لا يوجد أي اتفاقية تنص على ذلك من الأسباب.

وكانت مصدر مسئول في أحد الفصائل الفلسطينية بلبنان، قد كشف عن مخطط لتهجير اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا، مؤكد وجود " تفاهم أميركي مع كندا لاستقبال 100 ألف لاجئ فلسطيني".

ونقلت صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء عن المصدر قوله، إن أمريكا تفاهمات مع كندا بأن تستقبل الأخيرة (40 ألفاً من فلسطينيي لبنان و60 ألفاً من فلسطينيي سوريا)، بمجموع 100 ألف لاجئ فلسطيني.

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