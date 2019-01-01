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نتنياهو: الوقت مناسب لزيادة الضغط على إيران

الخميس 05 سبتمبر 2019 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: الوقت مناسب لزيادة الضغط على إيران


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه ليس الوقت المناسب لإجراء مباحثات مع إيران، وإنما هذا الوقت المناسب لزيادة الضغط على إيران.

وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلاها قبيل مغادرته إلى العاصمة البريطانية لندن:" لقد وردنا هذا الصباح خبر انتهاك آخر واستهتار آخر من قبل الطرف الإيراني، وهذه المرة في إطار سعيه لامتلاك الأسلحة النووية، ما ينضم إلى التصرفات العدوانية الإيرانية ضد الملاحة الدولية ودول المنطقة وكذلك إلى محاولاتها المتكررة شن هجمات فتاكة على دولة إسرائيل، والتي لم تتوقف بعد".

وأشار إلى أنه سيطرق خلال جولته الخارجية إلى الموضوع الإيراني وغيره، حيث سيلتقي برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وبوزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وتابع نتنياهو:" إنها أمور في غاية الأهمية بالنسبة لإسرائيل في كل وقت وفي هذا الوقت بالذات".

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