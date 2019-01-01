استبدال الوجبة الغذائية للمناوبين داخل مستشفيات غزة بمبلغ مالي

غزة / سما /

قال مدير دائرة الشئون الادارية والمالية بالإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، سائد أبو عطا، إن وزارته وضعت مقترح لوزارة المالية باستبدال الوجبة الغذائية المقدمة للطواقم المناوبة داخل المستشفيات بمبلغ مالي بنفس قيمة الوجبة.

جاء ذلك، خلال اجتماعه مع المدراء العامون للشئون الادارية والمالية محمود حماد، وحسام الدحدوح.

وأوضح أبو عطا، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تقديم التسهيلات لمقدمي الخدمة المناوبين في انتقاء وجباتهم، وتعزيز الجانب المعنوي وزيادة الرضا عن الوجبة الغذائية.

وأضاف: "أن نظام الوجبة سيكون على غرار الوجبات السريعة، بحيث تصرف في وقت مناسب ومحدد من المناوبة الليلية، ووضع محددات وآليات تضبط عمليات الصرف"

وفي سياق أخر، أكد أبو عطا على تعزيز الجانب المالي في مستشفيات وزارته على غرار الجانب الإداري، وذلك خلال زيارته لمستشفى شهداء الأقصى برفقة مدير عام الشئون المالية حسام الدحدوح.

وبحث خلال لقائه نظيره بالمستشفى وليد السلوت، بعض القضايا المالية العالقة في قسم الحسابات وتحسين الخدمات الادارية والمالية، لتسهيل معاملات المرضى وفق الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها في وزارة الصحة.