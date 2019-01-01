  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استبدال الوجبة الغذائية للمناوبين داخل مستشفيات غزة بمبلغ مالي

الخميس 05 سبتمبر 2019 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
استبدال الوجبة الغذائية للمناوبين داخل مستشفيات غزة بمبلغ مالي


غزة / سما /

قال مدير دائرة الشئون الادارية والمالية بالإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، سائد أبو عطا، إن وزارته وضعت مقترح لوزارة المالية باستبدال الوجبة الغذائية المقدمة للطواقم المناوبة داخل المستشفيات بمبلغ مالي بنفس قيمة الوجبة.

جاء ذلك، خلال اجتماعه مع المدراء العامون للشئون الادارية والمالية محمود حماد، وحسام الدحدوح.

وأوضح أبو عطا، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تقديم التسهيلات لمقدمي الخدمة المناوبين في انتقاء وجباتهم، وتعزيز الجانب المعنوي وزيادة الرضا عن الوجبة الغذائية.

وأضاف: "أن نظام الوجبة سيكون على غرار الوجبات السريعة، بحيث تصرف في وقت مناسب ومحدد من المناوبة الليلية، ووضع محددات وآليات تضبط عمليات الصرف"

وفي سياق أخر، أكد أبو عطا على تعزيز الجانب المالي في مستشفيات وزارته على غرار الجانب الإداري، وذلك خلال زيارته لمستشفى شهداء الأقصى برفقة مدير عام الشئون المالية حسام الدحدوح.

وبحث خلال لقائه نظيره بالمستشفى وليد السلوت، بعض القضايا المالية العالقة في قسم الحسابات وتحسين الخدمات الادارية والمالية، لتسهيل معاملات المرضى وفق الالتزام بالقوانين والتشريعات المعمول بها في وزارة الصحة.

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. اشتية يوجه رسالة هامة الى موظفى قطاع غزة حول الرواتب

العوض يقترح 6 مطالب للمساوة بين رواتب موظفي الضفة وغزة

القاهرة : وفاة أصغر أبناء الرئيس المصري الراحل محمد مرسي

واشنطن تنقل رسالة تهديد عاجلة الى لبنان .. هل ستهاجمها اسرائيل الايام المقبلة ؟

الحريري يشن هجوما شرسا على حزب الله : الحرب قادمة والحزب مشكلة لبنانية و اقليمية

تنويه مهم من وزارة الداخلية حول كيفية استقاء المعلومات الخاصة بأي حادث في القطاع

نتنياهو خلال اقتحامه: سنبقى في الخليل للأبد

الأخبار الرئيسية

تطورات بملف مقتلها.. النيابة العامة تصدر بيان هام للراي بشأن قضية مقتل اسراء غريب

اسرائيل: "حرب وقائية" لوقف تحسين دقة صواريخ حزب الله ووقف تهديدات غزة

515131C

الاف اللاجئين الفلسطينيين أمام السفارة الكندية في لبنان يطالبون بفتح ابواب الهجرة

فتح يغزة تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث أزمة رواتب موظفي السلطة بغزة والتقاعد المالي

واشنطن تنقل رسالة تهديد عاجلة الى لبنان .. هل ستهاجمها اسرائيل الايام المقبلة ؟