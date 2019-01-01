فادي الحروب يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد اتفاق مع سلطات الاحتلال

رام الله / سما /

قالت هيئة الأسرى والمحررين ، اليوم الخميس، إن الأسير فادي يوسف الحروب(27 عاما)، من الخليل، علق اضرابه عن الطعام بعد أن خاض إضرابًا مفتوًحا عن الطعام منذ 23 يوما، بعد اتفاق مع سلطات الاحتلال، بإنهاء اعتقاله الإداري وإطلاق سراحه في نوفمبر المقبل.

وبذلك ينخفض عدد الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية ضد اعتقالهم الإداري إلى 6، بعد أن أنهى أبرزهم حذيفة حلبية (28 عاما) من بلدة أبو ديس، إضرابه عن الطعام بعد تحديد موعد الإفراج عنه في السابع من كانون أول/ ديسمبر المقبل.

يذكر أن سلطات الاحتلال، تعتقل قرابة ستة آلاف معتقل، منهم نحو 700 أسير مريض بينهم 37 في حالة الخطر الشديد وقرابة 30 أسيرًا مصابا بالسرطان، و نحو 500 أسير على بند الاعتقال الإداري.