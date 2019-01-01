بدران: تقسيم الأقصى خط أحمر

غزة / سما/

قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الخميس، إن محاولات الاحتلال لتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا بمثابة خط أحمر.

واعتبر رئيس مكتب العلاقات الوطنية في تصريح صحفي، أن "تجديد قادة الاحتلال دعواتهم السافرة لتقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا وإشرافهم وتأييدهم للاعتداءات اليومية عليه، بمثابة مخطط فعلي يسعون لتنفيذه على الأرض بدون مواربة أو تردد".

وأضاف "الاحتلال وقادته عاجزون عن قراءة دلالة العمليات الفدائية والمواجهات والهبات الشعبية الأخيرة التي انطلقت دفاعًا عن المسجد الأقصى، والتي تشير لاستعداد شعبنا الدائم للدفاع عنه بأروحنا ودمائنا وممتلكاتنا، فهو خط أحمر لا يمكننا تقبل أي مساس به".

وأكد على أن رهانات الاحتلال بتقسيم الأقصى إرضاءً لتوجهات قادته وأحزابه المتطرفين، هي رهانات خاسرة، وسيتمكن الشعب الفلسطيني من إفشالها كما أثبت ذلك عبر كل معاركه البطولية التي حمت المسجد الأقصى وحفظت هويته العربية والإسلامية.