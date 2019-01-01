تطورات بملف مقتلها.. النيابة العامة تصدر بيان هام للراي بشأن قضية مقتل اسراء غريب

رام الله / سما /

اكدت النيابة العامة توقيف 3 اشخاص على ذمة التحقيق في قضية الفتاة اسراء غريب، على خلفية واقعة الوفاة للوقوف على حقيقة ما جرى خلال الأشهر الماضية من احداث مع المرحومة وما تبعه من اصابات تعرضت لها وحتى اعلان وفاتها . وجاء ذلك بعد سماع عشرات الشهود .

وأكدت النيابة العامة ان التحقيقات لا زالت مستمرة من قبل فريق التحقيق المشكل من نيابة بيت لحم ونيابة حماية الاسرة من العنف ونيابة الجرائم الالكترونية .

واشارت النيابة العامة الى ان تقرير الطب الشرعي النهائي لم يصدر بعد ويتم العمل على اعداده من قبل المختصين .

واكدت النيابة العامة بصفتها الامينة على دعوى الحق العام بأنها تولي اهتماماً كبيراً لقضية وفاة المرحومة اسراء غريب لكشف الحقيقة بالسرعة الممكنة، وتقدر حرص الرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني عامة والمؤسسات النسوية خاصةً على ذلك.

وأهابت النيابة العامة بالمواطنين مجدداً عدم نشر او تداول أي معلومات لحين اكتمال التحقيقات التي سيتم الاعلان عن نتائجها بعيداً عن كل التحليلات والتكهنات والإشاعات المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي.