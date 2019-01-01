الخارجية: ما شهدته الخليل إعادة احتلال بالقوة

رام الله / سما /

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن ما شهدته مدينة الخليل وبلدتها القديمة هو إعادة احتلال بالقوة، ووجود أكثر من ألفي جندي إسرائيلي لحماية مئات قليلة من المستوطنين، لهو دليل قاطع بكذب وزيف ما ادعاه نتنياهو.

وقالت الخارجية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن نتنياهو نفسه كان غريبا في المكان، ومشهد الحضور العسكري ومحاولة اثبات التزوير كحقائق بالقوة كان أبلغ حضورا من ادعاءات نتنياهو وافتراءاته على التاريخ والجغرافيا.

وأكدت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة على هذا التصعيد الخطير، ودعوات نتنياهو واستنجاده بالصراع الديني، يشجع الاحتلال على التمادي في تعميق التهويد وفرض السيطرة الاسرائيلية على عديد المواقع الدينية والتاريخية والشواهد الحضارية الفلسطينية، إضافة لعدم المبالاة التي يبديها المجتمع الدولي ازاء الدعوات الأميركية الإسرائيلية لفرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشددت الوزارة على أن القوة المحتلة لن تستطيع إنشاء حق للاستعمار في الأرض الفلسطينية، وسيبقى صمود شعبنا وتمسكه بحقوقه هو صلة الوصل الحضارية التي ستذيب اسلاك الاحتلال الشائكة وبواباته الحديدية وجدرانه ومفاهيمه البالية.