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الأسير حذيفة حلبية يعلق إضرابه عن الطعام بعد 67 يوما

الخميس 05 سبتمبر 2019 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

علق الأسير المقدسي حذيفة حلبية من بلدة أبو ديس، اليوم الخميس، إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر (67 يوما) على التوالي، بعد استجابة سلطات الاحتلال لمطلبه.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، إنه تم الاتفاق بين محامي الهيئة ومصلحة إدارة السجون، على تحديد سقف زمني للافراج عن الاسير حلبية.

وقالت الجبهة الشعبية في بيان صدر عنها، إن الأسير حلبية خاض على مدار أكثر من شهر ونصف ملحمة الإضراب المفتوح عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، وهو يدرك جيدا أن هذه المعركة قاسية وطويلة ومحفوفة بالآلام والمعاناة والعذابات والحرب النفسية التي تشنها عليه مصلحة السجون ومخابراتها، خاصة أنه يعاني من ظروف صحية صعبة وأعراض مرضية خطيرة نتجت عن تعرضه لإصابات خطيرة قبل سنوات.

وتابعت ان الأسير حلبية "خاض الإضراب ليوجه رسائل ومعه كوكبة من الأسرى الإداريين أن الحرية قادمة لا محالة، وأن كل إجراءات الاحتلال ستتحطم على صخرة الصمود".

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