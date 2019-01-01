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شهاب: اقتحام قادة الاحتلال للمسجد الابراهيمي استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين

الخميس 05 سبتمبر 2019 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

أدان النائب عن كتلة التغيير والإصلاح د. محمد شهاب بشدة اقتحام رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو برفقة عدد من الوزراء في حكومة الاحتلال المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل وتدنيسه معتبراً ذلك استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين.

وقال النائب شهاب في تصريح خاص بالدائرة الإعلامية للكتلة(5-9):" إنّ تجرؤ الاحتلال على انتهاك المقدسات جريمة صهيونية تحمل مدلولات خطيرة ورعاية لسرقة الاحتلال في ظل غض الطرف عن الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني"

واستهجن النائب شهاب الصمت العربي وعدم تحركهم تجاه اقتحام الاحتلال للمسجد الابراهيمي والتي تعتبر اعتداء على الأمتين العربية والإسلامية.

وأشار د. شهاب أن كل القوانين والتشريعات الدولية تدعو إلى حماية المناطق المقدسة وعدم الإساءة إليها بأي شكل من الأشكال الأمر الذي يدعو المجتمع الدولي للتدخل السريع لردع الاعتداءات الصهيونية ضد المسجد الابراهيمي بالخليل.

وطالب النائب شهاب الأمتين العربية والإسلامية إلى الحذر من المخططات الصهيونية ضد المسجد الابراهيمي وضرورة العمل على إفشالها، مؤكداً أن على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته تجاه ردع التصرفات الصهيونية التي تخترق كافة المعاهدات والاتفاقات.

#محمد شهاب

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