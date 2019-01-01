أونروا تفتتح أكبر مستودع إمدادات لها في قطاع غزة

غزة / سما /

افتتحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الأربعاء، مستودع إمدادات جديد لها في رفح، والذي يعد الأكبر من نوعه في قطاع غزة.

وقالت أونروا إن بناء هذا المستودع هو جزء من اتفاقية تم توقيعها بين الأونروا والصندوق السعودي للتنمية في مايو 2015 بقيمة 62 مليون دولار أمريكي.

وأضافت أن مستوع للإمدادات يشمل ساحة مفتوحة للحاويات/الكونتينرات و26 مستودعًا ومنطقة لوقوف السيارات، ومحطة وقود، إضافة إلى مبنى إداري.

ولفتت أونروا إلى أن هذا المشروع ساهم أيضًا بتقديم التمويل لإصلاح وإعادة بناء الوحدات السكنية ودعم تطوير البنية التحتية التعليمية والصحية لمنشآت الأونروا في غزة.

وسيخدم هذا المستودع كمركز رئيسي لعمليات الأونروا في محافظات جنوب غزة وكمستودع رئيسي لتخزين المواد الغذائية الأساسية، التي توزعها الوكالة على نحو مليون لاجئ بشكل ربع سنوي وكذلك المواد العينية الطارئة والأدوية.

وقال نائب المفوض العام للأونروا كريستيان سوندرز: "إنه لمن دواعي سروري البالغ العودة إلى غزة بعد سنوات عديدة وحضور الافتتاح الرسمي لمستودع إمدادات رفح اليوم".

وأضاف: "نحن ممتنون للغاية للدعم المقدم من المملكة العربية السعودية والصندوق السعودي للتنمية للأونروا ولاجئي فلسطين".

وتابع سوندرز: يعد مستودع الإمدادات الجديد هو واحد من العديد من الأمثلة ذات الطابع الاستراتيجي والمستقبلي لشراكتنا والتزامنا بدعم لاجئي فلسطين في غزة.

فيما قال مدير عمليات الأونروا في غزة ماتياس شمالي: "يعد إنجاز هذا المشروع المثير للإعجاب حقًا في حجمه ونطاقه، علامة فارقة مهم للأونروا كما سيكون له تأثير مهم على عمليات الوكالة في دعم لاجئي فلسطين".