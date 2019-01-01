مركز القدس: 356 حالة اعتقال في آب بينهم 12 طفلاً و9 سيدات

رام الله / سما /

أشارت دراسة احصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الاسرائيلي والفلسطيني، الى أن حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية خلال شهر آب المنصرم، بلغت 356 حالة اعتقال، طالت 12 طفلاً و9 سيدات وفق ما توفر من المعلومات.

وأوضحت الدراسة الى أن مدينة القدس، تصدرت قائمة المحافظات التي نفذ فيها الاحتلال حملات اعتقالية واسعة في شهر آب، حيث بلغ أعداد المعتقلين المقدسيين 96 معتقلاً، في صورة واضحة ومستمرة لاستهداف الاحتلال للمقدسيين.

ويرى فريق التحليل في مركز القدس أن سياسات الاحتلال العنصرية في ارتفاع وتيرة الاعتقالات والاستدعاءات باتت واضحة، كما وتتعمد استهداف المقدسيين بكافة الوسائل الممكنة، لذلك نلحظ أنه وبشكل شهري تتصدر مدينة القدس قائمة المحافظات التي تسجل أكبر نسبة اعتقالات.

وحول استمرار الأسرى في اعتماد الاضراب المفتوح عن الطعام كسياسة لتحقيق مطالبهم، يرى الفريق أن الأسرى استنفذوا وسائلهم في تحقيق مطالبهم المشروعة، وفي ظل تعنت إسرائيلي واضح تجاه سلب حقوقهم، يلجأ الأسرى الى اعلان الاضراب عن الطعام كوسيلة ضغط على ادارة مصلحة السجون، حيث يواصل 8 أسرى اضرابهم عن الطعام.

ويلي القدس، محافظة رام الله حيث شهدت اعتقال 75 مواطناً، يليها محافظة الخليل بـ 40 حالة اعتقال، يليها محافظة بيت لحم حيث بلغ عدد حالات الاعتقال في آب 42، جنين بعدد أسرى بلغ 32، ثم محافظة نابلس بـ 19 أسيراً، يليها محافظتي قلقيلية وطولكرم حيث نفذ الاحتلال في كل محافزة 13 عملية اعتقال، ثم محافظة أريحا بواقع 6 أسرى، يليها محافظة سلفيت بـ 5 أسرى.

فيما شهد قطاع غزة اعتقال 4 شبان بدعوى تسللهم الى أراضي الخط الأخضر، فيما اعتقل الاحتلال شابين من الداخل. وشاب أردني خلال تواجده في حيفا بزعم أنه كان يخطط لعملية ضد الاحتلال.

وينوّه المركز، الى أن حالات اعتقال عديدة تمرّ دون الاعلان عنها اعلامياً.

الأطفال



وبلغ عدد الأطفال الذين جرى اعتقالهم خلال آب وفق رصد المركز لما أعلن عنه من حالات اعتقال، 12 طفلاً من مختلف محافظات الضفة المحتلة، وفق ما أعلن عنه.

وتصدرت محافظة بيت لحم قائمة المحافظات التي اعتقل منها أكبر عدد من الأطفال وبلغ عددهم 4 أطفال، ثم محافظة القدس بواقع 3 أطفال أسرى، ثم محافظتي رام الله والخليل بطفلين من كل محافظة، وطفل أسير من قلقيلية.

النساء



وقالت الاحصائية التي أعدها مركز القدس، إن جيش الاحتلال اعتقل خلال شهر آب، 9 سيدات، 5 من القدس وسيدتين من الخليل، وسيدة من جنين وأخرى من قلقيلية.

الصحفيين

وشهد شهر آب، اعتقال الاحتلال لصحفييْن من الضفة الغربية المحتلة، هما الصحفي محمد عتيق والذي أفرج عنه بعد أيام، والصحفي عبد المحسن الشلالدة والذي يواصل الاحتلال اعتقاله.