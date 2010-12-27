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نادي الأسير: تفاقم الوضع الصحي للأسير إبراهيم غنيمات المحكوم مؤبد و20 عاما

الخميس 05 سبتمبر 2019 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

قال نادي الأسير، اليوم الخميس، إن تفاقما طرأ على الوضع الصحي للأسير إبراهيم محمد سعيد غنيمات (41 عاما) من بلدة صوريف قرب الخليل، وذلك بعد ظهور بقع زرقاء على أطرافه، وأعراض أخرى منها صعوبة في الحركة.

ويعاني الأسير غنيمات، حسب بيان للهيئة، من مشاكل في القلب منذ عام 2015، وخلال السنوات الماضية أُجريت له ثلاث عمليات جراحية، ولا يزال ينتظر إجراء عملية جراحية رابعة لزراعة جهاز لتنظيم دقات القلب.

وبحسب زوجته، فقد تعرض الأسير غنيمات خلال زيارتها له في شهر حزيران الماضي، لوعكة صحية نقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال.

يشار إلى أن الأسير غنيمات معتقل منذ تاريخ 27.12.2010، وقد تعرض لتحقيقٍ قاسٍ استمر لمدة (40) يوما، ولاحقا صدر بحقه حُكما بالسّجن المؤبد و(20) عاما، وخلال الثلاث سنوات الأولى على اعتقاله، حرمت سلطات الاحتلال عائلته من زيارته، وخاض خلالها عدة إضرابات للسماح لعائلته بزيارته، كما تعرض للعزل أكثر من مرة.

يُذكر أن الأسير غنيمات هو أب لأربعة أبناء، ويقبع اليوم في معتقل "ريمون".

#نادي الأسير

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