كاريس بشار تنضم لتيم حسن وتعتذر لباسل خياط

وكالات / سما /

أعلنت الممثلة السورية، كاريس بشار، عن اتخاذها قرارا نهائيا بالانضمام إلى مسلسل "العميد"، من بطولة النجم، تيم حسن، ومن إنتاج مجموعة MBC، في حين سيعرض العمل كاملا على شبكة Netflix.

وكانت بشار قد أعلنت عن انضمامها لـ "العميد"، قبل اعتذارها عن المشاركة في مسلسل "عهد الدم"، الذي كان من المقرر أن تلعب دور البطولة فيه إلى جانب الممثل السوري، باسل خياط.

وأضافت الفنانة السورية أنها لم تتمكن من المشاركة في العملين في آن معا، بسبب ضيق الوقت، بينما تمنت التوفيق لفريق "عهد الدم"، من كتابة إياد ابو الشامات وإخراج رامي حنا.