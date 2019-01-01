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فتح يغزة تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث أزمة رواتب موظفي السلطة بغزة والتقاعد المالي

الخميس 05 سبتمبر 2019 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح يغزة تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث أزمة رواتب موظفي السلطة بغزة والتقاعد المالي


وكالات

أفادت مصادر فتحاوية مُطلعة، أن اجتماعاً مهماً وطارئاً ستعقده حركة فتح في قطاع غزة اليوم الخميس لبحث ملفي الرواتب والتقاعد المالي.

وحسب المصادر الفتحاوية، فإن الاجتماع سيضم الهيئة القيادية العليا للحركة وأمناء سر الأقاليم والمكاتب الحركية وأعضاء المجلس الثوري عن قطاع غزة.

وأشارت المصادر، إلى أن الاجتماع سيعقد في منزل عضو اللجنة المركزية للحركة مفوض التعبئة والتنظيم أحمد حلس، وذلك على خلفية الأزمة الأخيرة بشأن الرواتب.

وكان  حلس، قد أعلن بأنه سيتم عقد اجتماع طارئ لدراسة التمييز بين موظفي غزة والضفة الغربية، وعدم التزام الحكومة بتوحيد نسب الصرف، وخاصة ما أعلنته مؤخراً بصرف ما نسبته 110%.

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