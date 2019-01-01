  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

متقاعدة بريطانية تعثر على خاتم شكسبير

الخميس 05 سبتمبر 2019 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
متقاعدة بريطانية تعثر على خاتم شكسبير


وكالات / سما /

يمكن أن تحصل المتقاعدة البريطانية، سيو كلفرت،البالغة من العمر 66 عاما على مبلغ باهظ وذلك بعد أن عثرت على خاتم نادر.

جرت العادة أن تأخذ المتقاعدة معها جهازا لكشف المعادن كل يوم تقوم فيه بالنزهة على أمل العثور على كنز من النقود أو تحفة ما.

واختارت، سيو كلفرت، ذات يوم غابة بالقرب من مسرح شكسبير الملكي.

ومن المعتقد أن قطعة الأرض هذه كانت منذ 500 عام ملكية للكاتب والشاعر الشهير وليام شكسبير. وسمعت المتقاعدة إشارة واردة من كاشف المعادن تنبهها عن اكتشاف شيء ما. ولفت انتباهها خاتم صغير ظنت أنه زينة أو ألعوبة بسيطة للأطفال، ثم لاحظت عبارة محفورة على الخاتم باللغة الإنجليزية وهي Truth Betrayes Not، ما يعني "الحقيقة لا تخون".

وأطلعت، سيو كلفرت، الخبراء على ما اكتشفته، فاتضح أنها حظيت بتحفة حقيقة. وقال الخبراء إن ويليام شكسبير كان يمكن أن يرتدي تلك الحلية. وأرسلت المتقاعدة الخاتم إلى المتحف، وفي حال تأكيد حقيقته يمكن أن تبيعه في المزاد العلني وتكسب ثروة هائلة.

#شكسبير #خاتم

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. اشتية يوجه رسالة هامة الى موظفى قطاع غزة حول الرواتب

العوض يقترح 6 مطالب للمساوة بين رواتب موظفي الضفة وغزة

القاهرة : وفاة أصغر أبناء الرئيس المصري الراحل محمد مرسي

واشنطن تنقل رسالة تهديد عاجلة الى لبنان .. هل ستهاجمها اسرائيل الايام المقبلة ؟

نائب ملادينوف: الوقود القطري ليس حلاً لمشكلة الكهرباء في قطاع غزة

تنويه مهم من وزارة الداخلية حول كيفية استقاء المعلومات الخاصة بأي حادث في القطاع

نتنياهو خلال اقتحامه: سنبقى في الخليل للأبد

الأخبار الرئيسية

فتح يغزة تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث أزمة رواتب موظفي السلطة بغزة والتقاعد المالي

واشنطن تنقل رسالة تهديد عاجلة الى لبنان .. هل ستهاجمها اسرائيل الايام المقبلة ؟

ليبرمان يهاجم نتنياهو : سياسته ضعيفة مع غزة و يحول الاموال "للارهابيين"

الحريري يشن هجوما شرسا على حزب الله : الحرب قادمة والحزب مشكلة لبنانية و اقليمية

السلطة تقدم تقريراً عن الانتهاكات الاسرائيلية للامم المتحدة