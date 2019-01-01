بلدية غزة تطلع وفداً دولياً على مشروع الطاقة البديلة لتغذية المرافق الحيوية

غزة / سما /

أطلعت بلدية غزة وفداً دولياً من منظمة الأمم المتحدة للطفولة " اليونيسيف " ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ( أوتشا ) على مشروع الطاقة البديلة الذي تنفذه البلدية لتغذية المرافق الحيوية بالطاقة الكهربائية البديلة في أوقات إنقطاع التيار الكهربائي عنها .

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوفد لعدد من المرافق التي تم تركيب الطاقة البليلة لها ورافقه خلالها، مدير عام المياه والصرف الصحي م. رمزي أهل، ومدير دائرة الصيانة الكهروميكانية م. جمال عناية، ومن دائرة إعداد المشاريع م. أنور موسى .

وشملت المواقع التي زارها الوفد، خزان مياه الشيخ رضوان، وخزان مياه اليرموك، وبئر المنطار في حي الشجاعية، وبئر الدفاع المدني في منطقة تل الهوا، وجرى خلالها إطلاعه على مشروع الطاقة البديلة وأهميته في تشغيل المرافق في أوقات إنقطاع التيار الكهربائي .

كما تم إطلاع الوفد على حاجة البلدية لمشاريع مماثلة لتشغيل مرافق حيوية أخرى في المدينة لتعويض النقص في التيار الكهربائي من خلال الطاقة البلدية لضمان استمرار تقديم خدمة المياه للمواطنين وعدم نقصها في أوقات انقطاع التيار الكهربائي .

بدوره؛ ذكر م. رمزي أهل أن مشروع توفير الطاقة البديلة في المرافق الأربعة كلف نحو 650 ألف دولار بتمويل من منظمة " أوتشا " عبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( اليونيسيف ) وبمشاركة مصلحة مياه بلديات الساحل .

وأكد أن البلدية تبذل مساعي حثيثة لتوفير مشاريع أخرى للطاقة البديلة للمرافق الحيوية الأخرى لضمان استمرار عملها وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين في المدينة .