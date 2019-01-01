  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض

الخميس 05 سبتمبر 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض


وكالات / سما /

رصد خبراء مختبر الأشعة السينية الفلكية للشمس، التابع لمعهد فيزياء أكاديمية العلوم الروسية ثاني عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض خلال السنة الجارية.

ويشير الخبراء في بيان نشر على موقع المختبر، "لقد سجلت جميع محطات المراقبة الأرضية، زيادة ملحوظة في النشاط المغناطيسي الأرضي. وقد حدثت هذه الزيادة بسبب العاصفة المغناطيسية التي بدأت صباح يوم الأحد 1 سبتمبر الجاري واستمرت يوم الاثنين وسوف تهدأ صباح يوم الثلاثاء 3 منه، حيث من المتوقع عودة الوضع الجيومغناطيسي إلى الاستقرار التام".

ووفقا للخبراء، إذا أخذنا بالاعتبار سرعة التيار الحالية واستقرار حالة الشمس، فمن المحتمل جدا تكرار العاصفة المغناطيسية يومي 27-28 من سبتمبر الجاري، ولكن من الصعوبة القول حاليا، هل ستكون بنفس القوة أم لا.

ويبدو أن اقتراب تيار رياح شمسية سريعة تتكون من جزيئات متأينة من الأرض، يوم 31 أغسطس الماضي، تسبب في حدوث هذه العاصفة المغناطيسية. ويذكر أن أشد عاصفة مغناطيسية ضربت الأرض كانت عام 1859 متسببة بتعطيل خطوط التلغراف وظهور شفق قطبي ساطع فوق خطوط العرض الجنوبية.

#الأرض

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. رئيس الوزراء يوجه رسالة هامة الى موظفى قطاع غزة حول الرواتب

تفاهمات أمريكية مع كندا وإسبانيا لاستقبال أكثر من 100 ألف لاجئ فلسطيني

العوض يقترح 6 مطالب للمساوة بين رواتب موظفي الضفة وغزة

القاهرة : وفاة أصغر أبناء الرئيس المصري الراحل محمد مرسي

واشنطن تنقل رسالة تهديد عاجلة الى لبنان .. هل ستهاجمها اسرائيل الايام المقبلة ؟

نائب ملادينوف: الوقود القطري ليس حلاً لمشكلة الكهرباء في قطاع غزة

تنويه مهم من وزارة الداخلية حول كيفية استقاء المعلومات الخاصة بأي حادث في القطاع

الأخبار الرئيسية

واشنطن تنقل رسالة تهديد عاجلة الى لبنان .. هل ستهاجمها اسرائيل الايام المقبلة ؟

ليبرمان يهاجم نتنياهو : سياسته ضعيفة مع غزة و يحول الاموال "للارهابيين"

الحريري يشن هجوما شرسا على حزب الله : الحرب قادمة والحزب مشكلة لبنانية و اقليمية

السلطة تقدم تقريراً عن الانتهاكات الاسرائيلية للامم المتحدة

السلطة الفلسطينية تتوجه لمحكمة التحكيم الدولي لاسترداد أموالها من اسرائيل