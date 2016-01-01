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آيفون الجديد "الرخيص".. موعد الإطلاق والسعر "المتوقع"

الخميس 05 سبتمبر 2019 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آيفون الجديد "الرخيص".. موعد الإطلاق والسعر "المتوقع"


وكالات / سما /

لن تطلق شركة "آيفون" هاتفها "منخفض التكلفة" في الأيام القادمة مع انطلاقة هواتفها الجديدة، بل ستؤجل الإطلاق العام المقبل.

وقالت مصادر لموقع "نيكي آسيا" إن الشركة تعتزم عرض هاتفها "الرخيص" في 2020، في محاولة جدية لدخول سوق الهواتف منخفضة التكلفة.

ويترقب محبو هواتف "آيفون"، ما ستطرحه شركة "أبل"، بعد أيام، بكثير من الفضول، وسط آمال بأن تحمل الأجهزة عددا كبيرا من المزايا دون أن تكون باهظة السعر، وهو ما لن يتحقق.

وتشير التوقعات إلى أن "أبل" ستعلن هواتف "آيفون" الجديدة في العاشر من شهر سبتمبر الحالي، ويتعلق الأمر بكل من "آيفون 11"، الذي سيكون مصمما على غرار "آيفون  XI، فضلا عن "آيفون 11ماكس"، و"آيفون XI R".
وقال الموقع إن أبل تخطط لإصدار الهاتف "الرخيص" الجديد في فصل الربيع من العام المقبل، وسيتم تسويقه كإصدار من الجيل الجديد من هاتف " آيفون SE"  الذي أصدر عام 2016، الذي يبدأ سعره من 399 دولارا.

وأخبرت 3 مصادر "نيكي آسيا"  أن الجهاز سيكون مشابها لحجم جهاز "آيفون 8" عام 2017، الذي يحتوي على شاشة بحجم 4.7 بوصة.

ولم يتم تحديد اسم للجهاز "منخفض التكلفة"، أو سعرا محددا له، وإن كان يبدو أنه لن يختلف كثيرا عن "آيفون SE". 

وقال الخبير التكنولوجي جيف بو: "يمكن أن يمثل جهاز آيفون الرخيص القادم قوة دفع للمبيعات في النصف الأول من العام المقبل، إذا لم يكن أداء أجهزة آيفون الفاخرة الجديدة قويا في الأشهر المقبلة".

وتراهن أبل على هواتفها الجديدة لرفع المبيعات، لاسيما أن حصتها من السوق تراجعت على نحو ملحوظ، خلال السنوات الأخيرة، وعزا خبراء رقميون هذا التعثر إلى غلاء الأسعار وعدم جلب مزايا ثورية في الأجهزة الجديدة.

#آيفون

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