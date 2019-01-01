بعد طول انتظار.. وادي يشارك أمام أوزبكستان

رام الله / سما /

تلقى المنتخب الوطني الفلسطيني, خبرا سارا, قبل خوضه لقاء أوزبكستان اليوم الخميس على ملعب الشهيد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة, ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.

وأكدت تقارير صحافية, أن المهاجم محمود وادي المحترف في صفوف المصري البورسعيدي, حصل على تصريح دخوله الضفة المحتلة, تمهيدا للظهور ضد أوزبكستان.

وأوضحت التقارير, أن وادي عانى كثيرا قبل موافقة الاحتلال على دخوله الضفة, ليعزز الخيارات الهجومية للمدرب نور الدين ولد علي.

يشار إلى أن الاحتلال يتعمد في الفترة الأخيرة, عدم منح اللاعبين الغزيين على وجه الخصوص, تصاريح دخول الضفة المحتلة.