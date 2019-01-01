  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

بعد طول انتظار.. وادي يشارك أمام أوزبكستان

الخميس 05 سبتمبر 2019 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بعد طول انتظار.. وادي يشارك أمام أوزبكستان


رام الله / سما /

تلقى المنتخب الوطني الفلسطيني, خبرا سارا, قبل خوضه لقاء أوزبكستان اليوم الخميس على ملعب الشهيد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة, ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.

وأكدت تقارير صحافية, أن المهاجم محمود وادي المحترف في صفوف المصري البورسعيدي, حصل على تصريح دخوله الضفة المحتلة, تمهيدا للظهور ضد أوزبكستان.

وأوضحت التقارير, أن وادي عانى كثيرا قبل موافقة الاحتلال على دخوله الضفة, ليعزز الخيارات الهجومية للمدرب نور الدين ولد علي.

يشار إلى أن الاحتلال يتعمد في الفترة الأخيرة, عدم منح اللاعبين الغزيين على وجه الخصوص, تصاريح دخول الضفة المحتلة.

#أوزبكستان #محمود وادي

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. رئيس الوزراء يوجه رسالة هامة الى موظفى قطاع غزة حول الرواتب

تفاهمات أمريكية مع كندا وإسبانيا لاستقبال أكثر من 100 ألف لاجئ فلسطيني

الصحة الفلسطينية تكشف تفاصيل جديدة في قضية إسراء غريب

العوض يقترح 6 مطالب للمساوة بين رواتب موظفي الضفة وغزة

القاهرة : وفاة أصغر أبناء الرئيس المصري الراحل محمد مرسي

نائب ملادينوف: الوقود القطري ليس حلاً لمشكلة الكهرباء في قطاع غزة

تنويه مهم من وزارة الداخلية حول كيفية استقاء المعلومات الخاصة بأي حادث في القطاع

الأخبار الرئيسية

واشنطن تنقل رسالة تهديد عاجلة الى لبنان .. هل ستهاجمها اسرائيل الايام المقبلة ؟

ليبرمان يهاجم نتنياهو : سياسته ضعيفة مع غزة و يحول الاموال "للارهابيين"

الحريري يشن هجوما شرسا على حزب الله : الحرب قادمة والحزب مشكلة لبنانية و اقليمية

السلطة تقدم تقريراً عن الانتهاكات الاسرائيلية للامم المتحدة

السلطة الفلسطينية تتوجه لمحكمة التحكيم الدولي لاسترداد أموالها من اسرائيل