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عائلتا ابو عمر والجولاني تلتقيان ودياً في أمسية كروية مقدسية

الخميس 05 سبتمبر 2019 10:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عائلتا ابو عمر والجولاني تلتقيان ودياً في أمسية كروية مقدسية


القدس المحتلة / سما /

على ملاعب الشيخ جراح بالقدس وفي أمسية كروية مقدسية ودية جمعت عائلتي ابو عمر والجولاني تضامناً مع ما تعرض له ملعب برج اللقلق من إغلاق ومنع تنظيم دوري العائلات المقدسية وإبعاد عدد من إداريي البرج ومنسق الدوري عن مقر الجمعية لمدة خمسة ايام.

الرياضي احمد نبيل ابو عمر أكد ان هذا اللقاء الرياضي الودي جاء تضامنا مع ما تعرض له البرج سيما وأن الهدف الاول والاخير من دوري العائلات المقدسية هو من أجل ترابط وتعاضد هذه العائلات في مدينة القدس وهو نشاط رياضي ومجتمعي فقط ولا يحمل أي صفة أو صبغة سياسية، وطالب ابو عمر باقي العائلات المقدسية التي كانت ستشارك في الدوري اللقاء مع بعضها البعض في لقاءات كروية ودية تجمعهم في محبة مدينتهم. وفي سياق متصل اشاد الرياضي المقدسي ربحي الجولاني بهذا اللقاء الرياضي الودي العائلي ، مطالبا بتعميم هذه المبادرة فيما بين العائلات المقدسية .

#ابو عمر #الجولاني

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