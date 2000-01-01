هنية يدعم اتحاد الإعلام الرياضي بـ2000 دولار

غزة / سما /

هنأ عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة, الفائزين في انتخابات الاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي.

وقال هنية في تصريحات صحافية, إن الانتخابات جرت في أجواء ديمقراطية, مقدما مبلغ 2000 دولار لتسهيل عمل الاتحاد الجديد في قطاع غزة.

وشدد على أهمية استمرار الوحدة الرياضية في كافة محافظات الوطن وتجسيدها من خلال انتخابات حرة ونزيهة, وسط أجواء من المحبة بين الزملاء الإعلاميين الرياضيين.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يباشر الاتحاد الجديد, عمله في شطري الوطن "غزة والضفة" خلال الفترة القريبة المقبلة.