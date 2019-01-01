نتائج انتخابات اتحاد الإعلام الرياضي في فلسطين

غزة / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني للإعلام الرياضي, عن نتائج الانتخابات التي جرت في قطاع غزة والضفة المحتلة.

وتكونت الجمعية العمومية لاتحاد الإعلام الرياضي في غزة, من 105 أعضاء، إذ شارك في الانتخابات 99 عضوا, بينما تغيّب 6 لوجودهم خارج قطاع غزة, في حين تم اعتماد 94 ورقة انتخابية, وبطلان 5 ورقات.

وفاز في انتخابات غزة قائمة "المحبة" المكونة من إسلام صقر (94 صوتا), وتغريد العمور (75 صوتا), وأشرف مطر (صوتا), وعلاء سلامة (56 صوتا), فيما لم يحالف الحظ كل من نيلي المصري (49 صوتا), ومحمد المصري (38 صوتا).

أما في الضفة, فقد حُسمت الانتخابات بالتزكية, عقب فوز أحرار صالحي, وبسام أبو عرة, وحسام حمدان, وسامية شعبان, وفداء عتيق, ومنتصر عناني.

ويرأس الاتحاد أسامة محمد فلفل من قطاع غزة، فيما يشغل وائل الشيوخي منصب النائب الأول، ومحمد لوباني منصب النائب الثاني.