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الدفاع المدني يخمد حريقا بمنزل في بلدة عناتا

الخميس 05 سبتمبر 2019 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

أخمدت طواقم الدفاع المدني، صباح اليوم الخميس، النيران التي اندلعت داخل منزل طابق ثاني بشقة سكنية مكونة من طابقين في بلدة عناتا شمالي القدس.

واخلت طواقم الاطفاء الاسرة المكونة من7 افراد من داخل الطابق الاول نتيجة كثافة الدخان واخماد النيران التي كانت مشتعلة داخل الصالون وغرفة النوم في الطابق الثاني وتم السيطرة على الحريق وتهوية المكان وتبريد مكان الحريق للتأكد من عدم اشتعال النيران وانتقالها الى باقي المنزل.

وتفقد الطاقم التيار الكهربائي والشبكة في المنازل بصورة دورية وتمديدات الغاز المنزلي، التي هي اهم مقومات الوقاية من حرائق المنازل.

#الدفاع المدني

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