الخارجية تلتقي ممثلة النرويج لمتابعة "وفاة البرغوثي"

رام الله / سما /

بناءً على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، وفي إطار المتابعة الحثيثة لوفاة الفتاة شذى البرغوثي في أوسلو، التقى المستشار إيهاب الطري، مدير دائرة اوروبا الغربية، مع مديرة مكتب تمثيل النرويج في فلسطين السفيرة هيلدا هارالدستاد أمس الأربعاء في مقر وزارة الخارجية والمغتربين، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالقضية.

حيث اتفق الجانبان على أهمية أن يتم إجراء تحقيق شامل في حادثة الوفاة وفق الإجراءات المنصوص عليها حتى يأخذ القانون النرويجي مجراه. وطالب المستشار الطري ضرورة التحقيق في أي إهمال يمكن أن يكون قد صدر عن مؤسسة رعاية الأطفال النرويجية ( البارنفان ) ومحاسبة المسؤولين ووضعنا بصورة نتائج التحقيقات.

من جانبها أوضحت السفيرة هارالدستاد آلية عمل نظام حماية الطفل ومؤسسات الرعاية في النرويج، حيث ينص القانون النرويجي على منع العنف ضد الأطفال المقيمين في النرويج بغض النظر عن أصولهم وأشارت إلى أن الجانب النرويجي الحكومي لا يمكن أن يعلّق على قضايا فردية أو محددة من هذا النوع، ولكنها أكدت على أن هناك آليات واضحة للتحقيق ستتبع لكشف ملابسات هذه الحادثة.

وأكد الإجتماع على عمق علاقات الصداقة التي تربط بين النرويج وفلسطين، هذا وتؤكد الوزارة على أنها ستستمر في متابعة هذا الأمر مع كل من سفارة فلسطين في النرويج ومكتب تمثيل النرويج في رام الله.

من جانب آخر التقت السفيرة سادين بالأمس ذوي المرحومة شذى البرغوثي، في إطار التواصل معهما بهدف تنسيق الجهود في متابعة قضية وفاة ابنتهما، وقضية إعادة الطفلين لرعاية والديهما.