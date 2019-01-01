إصابة لابورت تدفع مانشستر سيتي لدخول سوق يناير

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن إصابة آيميريك لابورت نجم فريق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد تجبر مسؤولي النادي على دخول السوق الشتوية بحثاً عن قلب دفاع جديد.

وتعرض الدولي الفرنسي لإصابة خلال خلال انتصار 4-0 الكاسح للسكاي بلوز على حساب برايتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً خضع لعملية جراحية ناجحة في الركبة اليمنى، ومن المنتظر أن يغيب عن تشكيلة السيتيزنس حتى العام الجديد.

صحيفة ذا صن البريطانية الشهيرة ذكرت أن إصابة لابورت، والتي تترك المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا بخيارين فقط متاحين على مستوى محور الدفاع: نيكولاس أوتامندي وجون ستونز، قد تجبر الفيلسوف الإسباني على جلب قلب دفاع جديد في سوق يناير المقبلة.

وكان المدرب التاريخي لبرشلونة الإسباني يخطط للانتظار حتى الصيف المقبل من أجل التعاقد مع قلب دفاع جديد لتعويض رحيل القائد فينسنت كومباني، إلا أنه مع غياب لابورت المتوقع لأربعة أشهر، قد تتغير الخطة.

ومن المنتظر أن يستعين بيب بكل من لاعب الوسط فيرناندينيو والظهير الأيمن كايل ووكر في حالات الطوارئ لشغل مركز قلب الدفاع، مع وجود بعض اللاعبين الشبان مثل إريك جارسيا، 18 عاماً وتايلور هاروود ابن الـ 17 ربيعاً.