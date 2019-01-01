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رئيس سان جيرمان يرسم لوحة الانتقام من نيمار

الخميس 05 سبتمبر 2019 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس سان جيرمان يرسم لوحة الانتقام من نيمار


وكالات / سما /

خيّمت المشاعر المتضاربة على مسلسل انتقال نيمار دا سيلفا إلى برشلونة، هذا الصيف، فما بين خيبة أمل ليونيل ميسي وبكاء النجم البرازيلي، انبثقت رغبة رئيس باريس سان جيرمان في الانتقام من راقص السامبا.

ويُتقن ناصر الخليفي جيداً، لعبة الانتقام من اللاعبين الذين يريدون مغادرة حديقة الأمراء، فقد نجح في ترويض ماركو فيراتي قبل موسمين، وخاض حرباً شعواء ضد أدريان رابيو في الصيف الماضي، وها هو الآن يرسم خطةً الثأر من نيمار دا سيلفا.

وبحسب صحيفة “كواترو” الإسبانية، فإن أحد المستشارين الرياضيين، أكد أنه في أوج ذروة الشائعات والتكهنات حول مصير نيمار، كان رئيس النادي الفرنسي يحلم بالانتقام من نيمار دا سيلفا.

وأضاف المصدر المذكور، أن رئيس سان جيرمان كان غاضباً من نيمار، وقد أظهر ناصر الخليفي رغبته في الثأر من النجم البرازيلي، حيث قال: “حلمي أن أجعل نيمار يركض في الملعب وحيداً حتى ينتهي عقده”.

وتابع الخليفي في نفس السياق، حسب ما نقلته الصحيفة الإسبانية: “النادي قدم كل شيء للنجم الدولي البرازيلي ووافق على كل شروطه حتى راتبه الذي يصل إلى 40 مليون يورو في الموسم الواحد”.

وكان نيمار قد استجاب لإغراء ات سان جيرمان في 2017 ورحل عن قلعة كامب نو رغماً عن مسؤولي برشلونة، عبر اللجوء لقيمة الشرط الجزائي القياسي في عقده والتي وصلت إلى 222 مليون يورو.

#باريس سان جيرمان #نيمار

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