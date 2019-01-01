معدل الأعمار يمنح المدفعجية تفوقا نادرا بالبريميرليغ

وكالات / سما /

أكدت تقارير صحافية إنجليزية, أن فريق أرسنال يملك معدل الأعمار الأقل في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

وقال صحيفة "صن" الإنجليزية, إن معدل أعمار لاعبي أرسنال يبلغ 25 عاما وشهرا، ما يجعله النادي صاحب معدل الأعمار الأصغر في "البريميرليغ".

وفي المركز الثاني جاء وولفرهامبتون بمعدل أعمار 25 عاما وشهرين، يليه ساوثهامبتون بمعدل أعمار 25 عاما و6 أشهر.

وحلّ تشيلسي في المركز الرابع بمعدل أعمار 25 عاما و9 أشهر، ثم توتنهام ومانشستر يونايتد وبورنموث في المركز الخامس بنفس المعدل 26 عاما.

وفي المراكز من الثامن للعاشر تأتي فرق ليستر سيتي وأستون فيلا ونوريتش سيتي بمعدلات 26 عاما وشهر, و26 عاما و5 أشهر, و27 عاما تواليا.