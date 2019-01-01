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نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للعام 2019

الخميس 05 سبتمبر 2019 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للعام 2019


رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، نتائج الامتحان التطبيقي الشامل للعام 2019، في المحافظات الشمالية والجنوبية.

واوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن نسبة النجاح في الامتحان بلغت (84.32%)، وتقدم له 4133 طالبا وطالبة  موزعين 2117 طالبا وطالبة في المحافظات الشمالية، و2016 طالبا وطالبة في المحافظات الجنوبية.

وكان الجزء النظري من الامتحان عقد لأول مرة الكترونياً وبشكل موحد ما بين الضفة وغزة، لضمان وتعزيز الشفافية والعدالة وسرعة اتمام الاجراءات، ولإتاحة الفرصة أمام الخريجين للالتحاق بسوق العمل أو مؤسسات التعليم العالي على بداية الفصل الدراسي الأول 2019 - 2020.

وبينت أن الامتحان نفذّ في أكثر من 100 تخصص تقني، موزعة على 34 مؤسسة تعليم عالٍ تقنية وجامعية، كما وأنه نفذ لأول مرة بتخصصات مثل التسويق، والتجارة الالكترونية، والتدريب الرياضي، وتكنولوجيا الهواتف النقالة.

وكانت وزارة التعليم العالي، اعفت الطلبة المقدسيين وطلبة البلدة القديمة في الخليل، من رسوم التسجيل للامتحان لهذا العام.

وفيما يلي رابط النتائج:http://bit.ly/2lCNjzS

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