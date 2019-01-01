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ليبرمان يهاجم نتنياهو : سياسته ضعيفة مع غزة و يحول الاموال "للارهابيين"

الخميس 05 سبتمبر 2019 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يهاجم نتنياهو : سياسته ضعيفة مع غزة و يحول الاموال "للارهابيين"


القدس المحتلة / سما /

انتقد وزير الحرب الإسرائيلي السابق افيغدور ليبرمان  مجددا سياسة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الضعيفة" بالتعامل مع قطاع غزة والتي اعتبرها انها "استسلام للارهاب".

وقال ليبرمان لـ i24NEWS :"لدينا سياسة خاطئة يديرها رئيس حكومتنا، تحت إدارة نتنياهو نرى لأول مرة أن دولة إسرائيل مستعدة لدفع رواتب "للإرهابيين" من أجل الحفاظ على الهدوء على حدودنا الجنوبية".

وتابع ليبرمان :"انه خطأ كبير وألحق الضرر في قدرتنا على الردع مع عواقب سيئة للغاية على المدى الطويل".

وهاجم ليبرمان النواب العرب في اجابته عن سؤال حول تصريح رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة عن إمكانية الدخول في ائتلاف حكومي .

وقال :" من وجهة نظري مكان عودة في رام الله وليس في الكنيست الإسرائيلي" وقال ان عودة "دعم حزب الله وحماس ضد جامعة الدول العربية حين وضعتهم في قائمة الارهاب".

وقال ان النائب عودة "يريد تدمير إسرائيل" وهو شخصية غير مقبولة بنظره، وبرأيه" لا يوجد لديه الحق بأن يكون نائب في الكنيست وان يكون جزءا في الحكومة".

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