أتلتيكو مدريد في طريقه لخطف إريكسن هدف ريال مدريد

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية بأن نادي أتلتيكو مدريد سيصب كامل تركيزه على التعاقد مع النجم الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام هوتسبيرالإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

وارتبط اسم كريستيان إريكسن صاحب 27 عاماً بالرحيل عن توتنهام هوتسبير هذا الصيف، وسط اهتمام كبير من قبل ريال مدريد الإسباني بضمه، حيث كان يعتبر من أهداف المرينجي الصيفية، بالإضافة لباريس سان جيرمان الفرنسي الذي أبدى اهتمامه بالتعاقد معه.

ولكن في نهاية المطاف استمر النجم الدنماركي إريكسن في فريقه توتنهام هوتسبير، على أمل الحصول على فرصة للرحيل في الشتاء أو الصيف.

وأشارت الصحيفة الإسبانية بأن أتلتيكو مدريد مهتم للغاية بضم النجم الدنماركي، خاصةً وأن عقده الحالي مع توتنهام سينتهي في الصيف المقبل، ولم يجدد عقده بعد، لذلك سيكون صفقة ممتازة وبدون أي مقابل مادي.

وأكملت الصحيفة أن إدارة أتلتيكو مدريد ستتواصل مع اللاعب من أجل إقناعه بالانضمام للفريق المدريدي، على أن يتعاقد معه في شهر يناير المقبل، وينضم للنادي في الصيف بشكل مجاني.

الجدير بالذكر أن إريكسن شارك مع السبيرز هذا الموسم في أربع مباريات، ونجح في إحراز هدفاً وحيداً.