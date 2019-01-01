  1. الرئيسية
  2. الرياضة

أتلتيكو مدريد في طريقه لخطف إريكسن هدف ريال مدريد

الخميس 05 سبتمبر 2019 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أتلتيكو مدريد في طريقه لخطف إريكسن هدف ريال مدريد


وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية بأن نادي أتلتيكو مدريد سيصب كامل تركيزه على التعاقد مع النجم الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام هوتسبيرالإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

وارتبط اسم كريستيان إريكسن صاحب 27 عاماً بالرحيل عن توتنهام هوتسبير هذا الصيف، وسط اهتمام كبير من قبل ريال مدريد الإسباني بضمه، حيث كان يعتبر من أهداف المرينجي الصيفية، بالإضافة لباريس سان جيرمان الفرنسي الذي أبدى اهتمامه بالتعاقد معه.

ولكن في نهاية المطاف استمر النجم الدنماركي إريكسن في فريقه توتنهام هوتسبير، على أمل الحصول على فرصة للرحيل في الشتاء أو الصيف.

وأشارت الصحيفة الإسبانية بأن أتلتيكو مدريد مهتم للغاية بضم النجم الدنماركي، خاصةً وأن عقده الحالي مع توتنهام سينتهي في الصيف المقبل، ولم يجدد عقده بعد، لذلك سيكون صفقة ممتازة وبدون أي مقابل مادي.

وأكملت الصحيفة أن إدارة أتلتيكو مدريد ستتواصل مع اللاعب من أجل إقناعه بالانضمام للفريق المدريدي، على أن يتعاقد معه في شهر يناير المقبل، وينضم للنادي في الصيف بشكل مجاني.

الجدير بالذكر أن إريكسن شارك مع السبيرز هذا الموسم في أربع مباريات، ونجح في إحراز هدفاً وحيداً.

#أتلتيكو مدريد #إريكسن #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. رئيس الوزراء يوجه رسالة هامة الى موظفى قطاع غزة حول الرواتب

تفاهمات أمريكية مع كندا وإسبانيا لاستقبال أكثر من 100 ألف لاجئ فلسطيني

الصحة الفلسطينية تكشف تفاصيل جديدة في قضية إسراء غريب

العوض يقترح 6 مطالب للمساوة بين رواتب موظفي الضفة وغزة

القاهرة : وفاة أصغر أبناء الرئيس المصري الراحل محمد مرسي

نائب ملادينوف: الوقود القطري ليس حلاً لمشكلة الكهرباء في قطاع غزة

تنويه مهم من وزارة الداخلية حول كيفية استقاء المعلومات الخاصة بأي حادث في القطاع

الأخبار الرئيسية

واشنطن تنقل رسالة تهديد عاجلة الى لبنان .. هل ستهاجمها اسرائيل الايام المقبلة ؟

ليبرمان يهاجم نتنياهو : سياسته ضعيفة مع غزة و يحول الاموال "للارهابيين"

الحريري يشن هجوما شرسا على حزب الله : الحرب قادمة والحزب مشكلة لبنانية و اقليمية

السلطة تقدم تقريراً عن الانتهاكات الاسرائيلية للامم المتحدة

السلطة الفلسطينية تتوجه لمحكمة التحكيم الدولي لاسترداد أموالها من اسرائيل