"دُفن قلبي يوم دُفنت".. هكذا رثى عبد الله مرسي والده بعد شهر من وفاته

وكالات

اعلنت وسائل إعلام مصرية وفاة عبد الله مرسي نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي الليلة الماضية إثر أزمة قلبية.

وانتشر خبر الوفاة كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مئات آلاف المغردين عن حزنهم الشديد وتضامنهم مع عائلة مرسي

ربّ الأسرة، الرئيس محمد مرسي أمضى 6 سنوات معتقلا قبل أن يتوفى داخل قاعة المحكمة في 17 يونيو الماضي، حيث سقط مغشيا عليه وتوفي بعدها، وأسامة الابن الأكبر ومحامي والده معتقل في السجون المصرية، أما عبد الله فهو راعي أسرته وسند والدته التي أخذت ألقاب "زوجة الشهيد وأم المعتقل وأم الفقيد".

وكان عبد الله مرسي قد رثى والده بعد شهر على وفاته، في منشور على صفحته في فيس بوك، قال فيه:

مر شهر علي فراقك يا قرة العين كأنه اليوم

دُفن قلبي يا أبى يوم دُفنت وتفاصيل كثيرة دُفِنت بجوار أبى، كضحكتك تلك التي تمحى كل أحزانى، ونظرتك المليئة بالحنان التي تزيل أوجاعى وحديثك لي الذي كنت انسي به هم الدنيا وما فيها وحضنك الدافئ الذي يزيل كل جراحى وأوجاعى.

والله يا أبي لا يشفِ صدري ويجبر روحى المكسورة ويذهب حزني إلا أن ألحق بك علي دربك وطريقك، فلم تعد لدي رغبة في الحياه من بعدك يا أبى، فارقت الحياة فكيف لي أن أعيش بدون وجودك فيها كنت أصبر نفسى بأنك يوماً ستعود ونجتمع مرة أخري.

ألف كلمة وكلمة لا تزال عالقة كالغصة لم أخبرك عنها قبل رحيلك ، فقدانك يا أبى موت على قيد الحياة، برغم كونك رحلت من الدنيا إلّا أنّك لم ترحل مني لا زلت تسكننى، ولا زلت أراك في كل مكان وأسمع صوتك طوال الوقت يا أبى، عزاؤنا الوحيد يا أبي أنك شهيداً وحي عند ربك ترزق نحسبك كذلك ولا نزكيك علي الله وإلى لقاء يا أبي تحت ظل عدالة قدسية الاحكام والميزان.

رحمة الله عليك ورضوانه يا أبي، سلام الله عليك يا أبى طبت وطاب مثواك . اللهم اجمعنى به في جنتك وعلي حوض نبيك المصطفي سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم .