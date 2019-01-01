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وزير التربية يؤكد الشراكة الاستراتيجية مع الهند لدعم التعليم

الخميس 05 سبتمبر 2019 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحث وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، بمكتبه، اليوم الخميس ، مع ممثل الهند لدى دولة فلسطين سونيل كومار، عديد القضايا المشتركة التي تهم قطاع التعليم، وسبل توسيع آفاق الشراكة بين البلدين.

وفي هذا السياق، أكد عورتاني عمق العلاقة بين فلسطين والهند، والتي تجسدت عبر التعاون في عديد البرامج المشتركة كالتبادل الطلابي، لافتاً إلى أهمية متابعة تشييد مدارس بدعم من الهند، وتعزيز المنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين، والتركيز على البرامج التدريبية التخصصية التي تنسجم مع احتياجات الكوادر التربوية.

وأشار الوزير إلى أهمية بلورة اتفاقية تتضمن تعزيز التعاون في مختلف المجالات التربوية، وإمكانية الاستفادة من التجربة الهندية في مجال التعليم المهني، موصياً بتشكيل لجنة ممثلة بخبراء هنود لدعم الحديقة التقنية "غاندي" في بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة.

من جهته، أعرب كومار عن استعداد بلاده لديمومة الشراكة والتعاون مع الوزارة في عديد المجالات المشتركة، بما يبرهن على اهتمام الهند بدعم التعليم في فلسطين، مؤكداً أنه سيتابع القضايا التي تم بحثها خلال هذا اللقاء.

#وزير التربية والتعليم

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