الاحصاء: ارتفاع ملحوظ في الإنتاج الصناعي في تموز

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعاً ملحوظا نسبته 10.83% خلال تموز 2019 مقارنة بشهر حزيران 2019، إذ ارتفع إلى 107.60 خلال تموز 2019 مقارنة بـــ97.09 خلال حزيران 2019.

وأوضح الاحصاء في بيان صحفي اليوم الخميس، أن أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء سجلت ارتفاعاً حاداً نسبته 15.55% والتي تشـــــكل أهميتها النســــبية 11.95% من إجمالي أنشطة الصناعة.

وأشار إلى أن أنشطة الصناعات التحويلية سجلت ارتفاعاً حاداً نسبته 10.65% خلال شهر تموز 2019 مقارنة بالشهر السابق، التي تشكل أهميتها النسبية 82.98% من إجمالي أنشطة الصناعة.

كما سجلت أنشطة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 5.67% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.68% من إجمالي أنشطة الصناعة.

في حين سجلت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 0.72% والتي تشكل أهميتها النسبية 2.39% من إجمالي أنشطة الصناعة.

أما على صعيد الأنشطة الفرعية، والتي لها تأثير نسبي كبير على مجمل الرقم القياسي، أوضح الاحصاء أن بعض أنشطة الصناعات التحويلية سجلت ارتفاعاً خلال شهر تموز 2019 مقارنة بشهر حزيران 2019 أهمها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات، وصناعة المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها، ونشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة، وصناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الملابس، وصناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية، وصناعة الأثاث.

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفاضاً في نشاط صناعة المنسوجات ضمن أنشطة الصناعات التحويلية.