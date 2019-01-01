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يديعوت أحرنوت: حركة فتح تنشر صور لإحراق صور نتنياهو

الخميس 05 سبتمبر 2019 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت أحرنوت: حركة فتح تنشر صور لإحراق صور نتنياهو


ترجمة محمد ابو علان

كتبت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية ان حركة فتح التي يقف على رأسها الرئيس الفلسطيني أبو مازن نشرت مساء اليوم الأربعاء صور لإحراق صور رئيس الوزراء الإسرائيلي احتجاجاً على زيارته للخليل والحرم الإبراهيمي.

الصور نشرت في تغريده على الحساب الرسمي للحركة على تويتر، وكتب في التغريده:” حرق صور رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الخليل تزامناً مع اقتحامه وتدنيسه المدينة برفقة عشرات المسؤولين الإسرائيليين”.

وتابعت صحيفة يديعوت، من يقف على رأس حركة  فتح كما هو معلوم أبو مازن، وكل الشخصيات الرفيعة في السلطة الفلسطينية السياسية منها والأمنية، والنشر كان على الموقع الرسمي للحركة على تويتر، والذي يدار بواسطة القسم الإعلامي التابع للحركة.

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