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عودة يتراجع عن استعداده للانضمام إلى حكومة برئاسة غانتس

الخميس 05 سبتمبر 2019 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عودة يتراجع عن استعداده للانضمام إلى حكومة برئاسة غانتس


القدس المحتلة / سما /

عدل رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة عن تصريحات سبق وأن أدلى بها حول استعداده للانضمام الى حكومة يسار وسط مع حزب "كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس. وأوضح عودة أنه لن يجلس إلى طاولة الحكومة "ما دام الشعب الفلسطيني يقهر تحت الحكم العسكري". جاءت أقوال عودة في حديث إذاعي  يوم الأربعاء.

هذا واعرب رئيس حزب يسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان عن اعتقاده بان رئيس كاحول لافان بيني غانتس سينضم الى حكومة بنيامين نتنياهو، ويتسلم فيها حقيبة الدفاع.

وأضاف ليبرمان انه يمكن لنتنياهو مواصلة شغل منصبه ما لم تقدم بحقه لائحة اتهام. وابدى رئيس يسرائيل بيتنا الامل في ان تقام حكومة وطنية ليبرالية واسعة.

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