"لقاء وشيك بين نتنياهو وبوتين في سوتشي"

القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، عن اجتماع وشيك يجمع بنيامين نتنياهو مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مدينة سوتشي الروسية الأسبوع المقبل، أي قبل الانتخابات الإسرائيلية بأسبوع واحد فقط. وفقًا لما نشرته هيئة البث الإسرائيلي "كان".

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، الأربعاء، نقلًا عن مصادر سياسية بوجود غضب في وزارة الخارجية الروسية، بسبب توجه ممثلي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لنظرائهم الروس بهدف تنظيم قمة إسرائيلية- أمريكية- روسية في القدس في الأسبوعين القريبين، وقبل الانتخابات الإسرائيلية في 17 أيلول/سبتمبر.

ووفقًا للمصادر، ينظر الجانب الروسي إلى الدعوة الإسرائيلية على انها محاولة سياسية من قبل نتنياهو لـ "تحقيق مكاسب انتخابية قبل انتخابات الكنيست المقبلة على حساب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، مشيرة الى أن "روسيا غير راضية عن النشاط العدائي الإسرائيلي الأخير، بما في ذلك في سوريا ولبنان، مما قد يؤدي إلى تصعيد واسع النطاق".

وأضافت الصحيفة انه في الأيام الأخيرة، بذلت جهود مماثلة أمام ديوان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في حين تم التوجه الى ترامب من خلال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، رون دارمر.