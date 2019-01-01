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الرئيس يستقبل المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"

الخميس 05 سبتمبر 2019 12:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"


رام الله /سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء الأربعاء، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بيير كرينبول.

وأكد سيادته أهمية الدور الذي تلعبه وكالة "الأونروا" في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الأمم المتحدة، التي يجب عدم المساس بها وتقديم الدعم اللازم لاستمرار الوكالة في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين من أبناء شعبنا سواء داخل فلسطين أو في دول الشتات.

وشدد الرئيس على ضرورة العمل على إنجاح الاجتماع المزمع عقده في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 من الشهر الجاري لحشد الدعم المالي الدولي لسد العجز في موازنة "الأونروا".

بدوره، أطلع المفوض العام للأونروا، سيادته، على سير العمل في الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها الوكالة خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين ودول الجوار.

وأكد استمرار الوكالة القيام بأعمالها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، رغم كل العجز الذي تواجهه نتيجة الضغوط المتعددة، على أمل أن يتم حشد الدعم الدولي لسداد هذا العجز.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

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