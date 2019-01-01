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‎خوري: ما يحصل من انتهاكات في الخليل امتداد لما يحدث في القدس

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
‎خوري: ما يحصل من انتهاكات في الخليل امتداد لما يحدث في القدس


القدس المحتلة / سما /

‎قال مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في دولة فلسطين رمزي خوري، إن ما يحدث من انتهاك للاحتلال الإسرائيلي وقادته نتنياهو وريفلين في الخليل، امتداد لما يحدث كل يوم من تدنيس وانتهاك بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

وأضاف خوري، في بيان له، اليوم الاربعاء، أن حكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو مصرة على المضي قدما في تفجير الأوضاع وجر المنطقة لحرب دينية، وماضية في رعاية الاستيطان والتطرف والارهاب والقتل والتصعيد الذي ينذر بمزيد من سفك الدماء.

‎وناشد خوري العالم المسيحي بكنائسه ورجال دينه ورؤساء دوله، بالتدخل الفوري للتصدي لغطرسة الاحتلال وانقاذ المنطقة من المصير المجهول الذي يرسمه نتنياهو بتشجيع ودعم من إدارة ترمب.

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