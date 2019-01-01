  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

اليونيفيل: التصعيد بين حزب الله وإسرائيل كاد يخرج عن السيطرة

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
اليونيفيل: التصعيد بين حزب الله وإسرائيل كاد يخرج عن السيطرة


بيروت /سما/

قالت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان " يونيفيل "، الأربعاء، إن التصعيد بين " حزب الله " و إسرائيل، كان من الممكن أن يصبح خارج السيطرة، ويعرض أمن المدنيين للخطر.

وقال قائد قوات "يونيفيل" ستيفانو ديل كول في تصريح صحفي، عقب لقائه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في مقر الحكومة وسط بيروت.

وأضاف ديل كول، أنه "من المهم جداً أن تبقى المنطقة جنوب (نهر) الليطاني (جنوبي لبنان)، خالية من أي أسلحة ومسلحين غير تابعين للحكومة اللبنانية واليونيفيل".

والثلاثاء، زعم الجيش الإسرائيلي، أن " حزب الله " أنشأ مشروعا جديداً لإنتاج وتجهيز الصواريخ الدقيقة في منطقة البقاع شرقي لبنان.

ومنذ 25 أغسطس/ آب الماضي، يشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة، مع سقوط طائرتين مسيرتين في ضاحية بيروت الجنوبية، تلاها باليوم اللاحق، دوي 3 انفجارات في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، بمنطقة قوسيا بقضاء زحلة في البقاع.

ولم تنف إسرائيل أو تؤكد مسؤوليتها عما شهده لبنان، لكن الرئيس اللبناني ميشال عون، اعتبر ما حدث " بمثابة إعلان حرب " من جانب إسرائيل.

والأحد، أعلن "حزب الله" أن مقاتليه دمروا آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة "أفيفيم" قرب الحدود شمالي إسرائيل ، وقتلوا وجرحوا من فيها، فيما ردت إسرائيل بعشرات القذائف المدفعية استهدفت جنوبي لبنان.

الأكثر قراءة اليوم

تفاهمات أمريكية مع كندا وإسبانيا لاستقبال أكثر من 100 ألف لاجئ فلسطيني

الأمن الفلسطيني لفضائية عبرية: خلايا فتحاوية مسؤولة عن زرع عبوات في محيط نابلس

الصحة الفلسطينية تكشف تفاصيل جديدة في قضية إسراء غريب

انتشال 123 جثة من سجن ذمار وقصف حوثي على السعودية

هل يعلن نتنياهو السيطرة على "سوق الجملة" خلال زيارته المستفزة للخليل اليوم؟

مجلس البث الإسرائيلي يؤكد أنه لن يتدخل في عرض مسلسل "أولادنا"

تنويه مهم من وزارة الداخلية حول كيفية استقاء المعلومات الخاصة بأي حادث في القطاع

الأخبار الرئيسية

السلطة الفلسطينية تتوجه لمحكمة التحكيم الدولي لاسترداد أموالها من اسرائيل

بالفيديو.. رئيس الوزراء يوجه رسالة هامة الى موظفى قطاع غزة حول الرواتب!

515080C

رئيس دولة الاحتلال "ريفلين" يقتحم المسجد الابراهيمي بالخليل

2

نائب ملادينوف: الوقود القطري ليس حلاً لمشكلة الكهرباء في قطاع غزة

نتنياهو يكشف عن موعد عرض صفقة القرن!