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الاحتلال ينشر أنظمة دفاع جوي شمال فلسطين المحتلة

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال ينشر أنظمة دفاع جوي شمال فلسطين المحتلة


القدس المحتلة / سما /

نشرت دولة الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء ، أنظمة دفاع جوي شمال فلسطين المحتلة. وفق ما ذكرت قناة كان العبرية.

وأوضحت القناة أن الخطوة تأتي "رغم عودة الأوضاع للروتين الطبيعي في المنطقة"، في إشارة إلى التوترات الأخيرة مع لبنان. ولم تحدد القناة ما إن كانت أنظمة الدفاع الجوي تشمل نظام القبة الحديدية، أم أنه دفع بأنظمة أخرى من تلك التي يمتلكها الجيش الإسرائيلي.

وتأتي الخطوة الإسرائيلية غداة تصريحات إعلامية قال فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه "أمر الجيش بالعمل بلا هوادة ضد أي خطر يحدق بالإسرائيليين" بعد مزاعم إسرائيلية بأن "حزب الله" اللبناني أنشأ مصنعًا جديدًا للصواريخ الدقيقة في منطقة البقاع.

ومنذ 25 أغسطس/ آب الماضي، يشهد لبنان توترات أمنية متصاعدة، مع سقوط طائرتين مسيرتين في ضاحية بيروا الجنوبية، تلاها باليوم التالي، دوي 3 انفجارات في مراكز عسكرية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، بمنطقة قوسيا بقضاء زحلة في البقاع.

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