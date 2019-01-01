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نتنياهو سيجتمع برئيس الوزراء البريطاني ووزير الدفاع الأمريكي غدًا الخميس في لندن

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو سيجتمع برئيس الوزراء البريطاني ووزير الدفاع الأمريكي غدًا الخميس في لندن


القدس المحتلة / سما /

سيجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غدا الخميس مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ومع وزير الدفاع الأمريكي مارك آسبير، في زيارة خاطفة إلى لندن. بحسب بيان أصدره ديوان نتنياهو.

يشار الى أنه سيكون هذا أول لقاء لنتنياهو معهما بعد أن توليا منصبيهما كرئيس وزراء ووزير دفاع وهذا سيكون أيضا أحد اللقاءات الأولى التي سيعقدها الاثنان مع زعماء من المنطقة.

وأضاف البيان أن نتنياهو سيبحث مع نظيره البريطاني جونسون "الأوضاع الإقليمية والسبل لصد الإرهاب والعدوان اللذين تمارسهما إيران". كما سيبحث مع وزير الدفاع الأمريكي آسبير "احتياجات إسرائيل الأمنية". 

وتحدث نتنياهو مع وزير الدفاع الأمريكي أمس الثلاثاء، هاتفيا واتفق معه على توسيع دائرة محادثاتهما في لندن.

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