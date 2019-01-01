رئيس الكنيست الإسرائيلي: "سنعلن السيادة الإسرائيلية على مدينة الخليل"

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الكنيست الإسرائيلي، يولي ادلشتاين، اثناء كلمة القاها في مدينة الخليل في جنوبي الضفة الغربية، اليوم: "سنفرض السيادة الإسرائيلية على الخليل وسنجعلها من المدن الهامة في إسرائيل".

وكان ادلشتاين يلقي كلمته هذه اثناء المراسم الرسمية لإحياء ذكرى مرور 90 عاما على احداث 1929 التي قتل خلالها 67 يهوديا في الخليل.

وأضاف ادلشتاين: "بعد مرور تسعين عاما على احداث 1929، علينا القول بصوت واضح: حان الوقت بأن يتسع الحي اليهودي في الخليل وان يتضاعف. حان الوقت ان تصبح زيارة الحرم الابراهيم امرا في غاية السهولة والراحة والطبيعي للغاية".