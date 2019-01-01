اشتيه يجدد تأكيد التزام القيادة والحكومة بدفع كامل مخصصات أسر الشهداء والأسرى

رام الله / سما /

جدد رئيس الوزراء محمد اشتية، تأكيده موقف القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس والحكومة الالتزام بدفع كامل مخصصات أسر الشهداء والأسرى، وعدم استلام أموال المقاصة منقوصة جراء الاقتطاع الذي تقوم به إسرائيل من هذه الأموال.

جاء ذلك خلال استقباله، في رام الله، اليوم الأربعاء، وفدا من التجمع الوطني لأسر الشهداء، برئاسة أمين عام التجمع محمد صبيحات.

واطلع اشتية من الوفد على سير عمل التجمع الوطني وجهوده في متابعة قضايا أسر الشهداء، وتقديم الدعم لهم على كافة الأصعدة، إضافة إلى أهم مطالب التجمع واحتياجاته.

وقال رئيس الوزراء: "سنبقى أوفياء للشهداء والأسرى، والأرض ومشروعنا الوطني، وصولا لنيل حقوقنا كاملة، بإقامة دولتنا المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس".

من جانبه، ثمن الوفد الموقف الوطني والثابت للقيادة والحكومة تجاه قضايا الشهداء، وعلى رأس ذلك الالتزام بدفع مخصصات أسر الشهداء والأسرى، رغم الازمة المالية والتحديات التي تواجه قضيتنا.