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الهدمي يطلع السفير الروسي على أوضاع مدينة القدس

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهدمي يطلع السفير الروسي على أوضاع مدينة القدس


القدس المحتلة / سما /

- أطلع وزير شؤون القدس فادي الهدمي، اليوم الأربعاء، سفير روسيا الاتحادية لدى دولة فلسطين غوتشا بواشيدز، على أوضاع مدينة القدس والهجمة الإسرائيلية الشرسة التي تتعرض لها.

وثمن الهدمي، خلال استقباله السفير بواشيدزه في مكتبه بمدينة القدس، الموقف الروسي التاريخي الداعم دوما للقضية الفلسطينية، مشيدا بعمق العلاقات التي تجمع روسيا وفلسطين حكومة وشعبا.

من ناحيته، أكّد بواشيدزه موقف بلاده الواضح والصريح من القضية الفلسطينية، والقائم على ضرورة حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا لقرارات الشريعة الدولية.

وتطرق اللقاء إلى ضرورة تشجيع الحركة السياحية الروسية لمدينة القدس، والعمل على تمتين العلاقات الاقتصادية التي تجمع روسيا وفلسطين.

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