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تفاصيل اجتماع الرئيس مع كرينبول

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 08:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع الرئيس مع كرينبول


رام الله / سما /

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء اليوم الأربعاء، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بيير كرينبول.

وأكد الرئيس أهمية الدور الذي تلعبه وكالة "الأونروا" في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الأمم المتحدة، التي يجب عدم المساس بها وتقديم الدعم اللازم لاستمرار الوكالة في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين من أبناء شعبنا سواء داخل فلسطين أو في دول الشتات.

وشدد الرئيس على ضرورة العمل على إنجاح الاجتماع المزمع عقده في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 من الشهر الجاري لحشد الدعم المالي الدولي لسد العجز في موازنة "الأونروا".

بدوره، أطلع المفوض العام للأونروا، الرئيس عباس، على سير العمل في الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها الوكالة خاصة مع بدء العام الدراسي الجديد في فلسطين ودول الجوار.

وأكد استمرار الوكالة القيام بأعمالها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، رغم كل العجز الذي تواجهه نتيجة الضغوط المتعددة، على أمل أن يتم حشد الدعم الدولي لسداد هذا العجز.

وحضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

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