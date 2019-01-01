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الحسيني يبحث مع السفير الروسي التطورات السياسية

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحسيني يبحث مع السفير الروسي التطورات السياسية


القدس المحتلة / سما /

بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون القدس عدنان الحسيني، اليوم الأربعاء، مع سفير روسيا لدى دولة فلسطين غوتشا بواتشيدز، آخر التطورات على الصعيد السياسي.

وأطلع الحسيني، السفير الروسي على الانتهاكات الإسرائيلية الأخذة بالتصعيد على الأرض من استيطان واستهداف صريح للمدينة المقدسة وللمسجد الأقصى المبارك واستيلاء على الأراضي واعتقالات وحصار، التي تهدف إلى تقويض عملية السلام برمتها.

وأكد أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عنه من خلال انتهاكاتها المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، التي تمثلت مؤخرا بتصعيد ممارساتها التهويدية واعتداءاتها السافرة بحق المواطنين المقدسيين، والتوسع الاستيطاني.

كما تناول اللقاء العلاقات الفلسطينية الروسية، والدعم المبدئي والثابت لفلسطين قضية وشعبا في نضاله لتحقيق حقوقه المشروعة في تقرير المصير والحرية والاستقلال، وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، والتوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفقا لقرار 194 وعلى أساس مبادرة السلام العربية.

بدوره، أكد السفير بواتشيدز دعم بلاده الكامل لمطالب شعبنا المشروعة، فيما عبر الحسيني عن ثقة شعبنا وقيادته في دور روسيا بدعم القضية الفلسطينية وحقه في دولته المستقلة، وموقفها إزاء الانتهاكات الإسرائيلية التي من شأن استمرارها العصف بإمكانية تحقيق حل الدولتين، ودفع المنطقة برمتها إلى المزيد من الفوضى وانعدام الاستقرار.

وثمن الموقف الروسي الداعم للخطوات السياسية التي تقودها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في وقت تقف فيه الكثير من الدول موقف الحياد أمام الانتهاك الصارخ والمستمر للحقوق الأساسية والمشروعة لشعبنا.

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