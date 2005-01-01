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العوض يقترح 6 مطالب للمساوة بين رواتب موظفي الضفة وغزة

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 08:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
العوض يقترح 6 مطالب للمساوة بين رواتب موظفي الضفة وغزة


غزة / سما/

اقترح عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، مساء يوم الأربعاء، 6 مطالب لرئيس الوزراء محمد أشتية ، للمساواة بين الموظفين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال العوض عبر "فيسبوك": "الأخ د. محمد اشتية رئيس الوزراء، بعيدا عن تشكيل أية لجان واستمرار التحديث عن  الاخطاء الفنية، إن مساواة موظفي القطاع  العام في غزة مع اخوتهم بالضفة تتطلب التالي:
1- صرف رواتب 2005-2006 كاملة واعتمادهم كموظفين.

2- وقف العمل بما يسمى بالتقاعد المالي فورا.

3- صرف راتب الموظفين وفقا لما يصرف لأقرانهم بالضفة

4- اعادة صرف رواتب الشهداء والجرحى وشهداء 2014

5-اعادة الرواتب المقطوعة وإنفاذ القانون.

6- إلزام البنوك بما تقرره سلطة النقد بشأن الخصومات.

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