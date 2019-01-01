اشتية: لن يعتقل أي مواطن على خلفية حرية الرأي والتعبير

رام الله / سما /

أكد رئيس الوزراء محمد اشتية حرصه على صون حرية الرأي والتعبير، مشددا على أنه لن يعتقل أي مواطن على خلفية حرية الرأي.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمدينة رام الله، ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، حيث أطلعهم على الوضع السياسي والأزمة المالية جراء إجراءات الاحتلال التعسفية.

واستعرض اشتية أمام ممثلي المؤسسات، استراتيجية الحكومة المبنية على الانفكاك التدريجي عن الاحتلال، وتعزيز المنتج الوطني، إضافة إلى تعزيز صمود المواطنين، داعيا مؤسسات المجتمع المدني إلى التكاتف وتعزيز الشراكة مع الحكومة لدعم هذه الاستراتيجية ومواجهة كافة التحديات التي تواجه قضيتنا.

بدورهم، أطلع ممثلو مؤسسات المجتمع المدني، رئيس الوزراء على أهم نشاطاتهم ومطالبهم، مؤكدين دعمهم الكامل لاستراتيجية الحكومة وتقديم كل ما يلزم لنجاحها.