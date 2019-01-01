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"لجنة الحريات في النقابة" تبحث الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين

الأربعاء 04 سبتمبر 2019 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"لجنة الحريات في النقابة" تبحث الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين


 بحثت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، سبل التصدي للانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وافتتح الاجتماع، الذي عقد بمقر النقابة في مدينة رام الله، نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، الذي أكد أن عمل لجنة الحريات بات من أهم الأعمال التي تقوم بها النقابة، وأن ملخصا نصف سنوي من عمل اللجنة يُرسَل لعديد من المؤسسات الصحفية والحقوقية الدولية.

وأضاف أبو بكر، أن نقابة الصحفيين عقدت اجتماعات مع المبعوث الخاص لشؤون فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، وضمّنت بعض الانتهاكات المرتكبة من قبل الاحتلال في تقرير مجلس حقوق الإنسان.

من جانبه، قال رئيس لجنة الحريات الصحفية في نقابة الصحفيين محمد اللحام، إن اللجنة تعكف على إعداد تقارير ربع سنوية عن الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين خاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف اللحام أن اللجنة تعمل مع المؤسسات المختلفة التي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان، من أجل توحيد المعلومات الصادرة عن الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين.

وأوضح أن اللجنة ستصدر التقرير الربعي الثاني للعام الجاري حول حالة الانتهاكات المرتكبة بحق الصحفيين مطلع الشهر المقبل، وتسعى لعقد لقاء مفتوح مع الجهات ذات العلاقة في هذا المجال.

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